С 8 по 24 января Кабинет Министров запланировал усиление карантина в Украине (локдаун).

#Буквы сообщают, к чему готовиться и стоит ли ожидать усиления карантина в январе.

За несколько дней до усиления карантина начали появляться слухи, что его могут отсрочить или вовсе отменить. Для отсрочки локдауна, мол, есть две причины – низкая заболеваемость коронавирусом в последнее время, а также сезонная эпидемия гриппа, которая традиционно набирает обороты во второй половине января.

Но официальных подтверждений этого пока нет.

К чему стоит готовиться

Согласно документу, усиленные противоэпидемические мероприятия будут введены на территории Украины с 8 до 24 января 2021 года.

С 8 по 24 января 2021 будет запрещена работа:

кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос),

кинотеатров,

фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов,

театров,

ТРЦ (разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией).

На период действия усиленного карантина будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурно-массовых мероприятий.

Что будет разрешено:

продолжит работать общественный транспорт, “чтобы люди могли ездить на работу на те предприятия, которые будут работать в период усиленного карантина”,

будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы,

работа салонов красоты разрешена исключительно по предварительной записи, не ожидая внутри.