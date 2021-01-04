#Буквы сообщают, к чему готовиться и стоит ли ожидать усиления карантина в январе.
За несколько дней до усиления карантина начали появляться слухи, что его могут отсрочить или вовсе отменить. Для отсрочки локдауна, мол, есть две причины – низкая заболеваемость коронавирусом в последнее время, а также сезонная эпидемия гриппа, которая традиционно набирает обороты во второй половине января.
Но официальных подтверждений этого пока нет.
К чему стоит готовиться
Согласно документу, усиленные противоэпидемические мероприятия будут введены на территории Украины с 8 до 24 января 2021 года.
С 8 по 24 января 2021 будет запрещена работа:
- кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос),
- кинотеатров,
- фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов,
- театров,
- ТРЦ (разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией).
На период действия усиленного карантина будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурно-массовых мероприятий.
Что будет разрешено:
- продолжит работать общественный транспорт, “чтобы люди могли ездить на работу на те предприятия, которые будут работать в период усиленного карантина”,
- будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы,
- работа салонов красоты разрешена исключительно по предварительной записи, не ожидая внутри.
- В пятницу, 4 декабря, представители правительства вместе с руководителями городов и ОГА обсудили перечень ограничений при локдауне и договорились по поводу того, какие субъекты хозяйственной деятельности, вероятно, должны будут прекратить работу.
- Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что советовал правительству не вводить локдаун в декабре.
- Также сообщалось Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.
- Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна (жестких карантинных ограничений) на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.