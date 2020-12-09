Во время усиления карантина в Украине, которые будут действовать с 8 до 24 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе и на админгранице с Крымом продолжат работу в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в среду, 9 декабря, члены Правительства поддержали предложение Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины относительно сохранения штатной работы всех КПВВ,

По словам вице-премьер-министра Украины, главы Минреинтеграции Алексея Резникова, люди на временно оккупированных территориях “находятся в заложниках оккупационных режимов”.

“Чтобы попасть на подконтрольную территорию, люди проходят все круги ада, ведь оккупационные режимы почти не пропускают людей, а если и пропускают, то требуют кипы каких-то бумажек. Ситуация очень сложная, но мы со своей стороны должны просто сделать все от нас зависящее, чтобы максимально обеспечить соблюдение прав людей на получение достойной медицинской и социальной помощи на подконтрольной территории, права быть с семьей и другие”, – заявил министр.