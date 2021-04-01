"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров, несмотря на введение локдаун в Киеве и области.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Там отметили, что никаких ограничений высадки/посадки не будет внедрена до того, как Государственная или региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не примут соответствующее решение.

Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек до/или через Киев.

“Со своей стороны Укрзализныця призывает пассажиров путешествовать только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима на вокзалах и в поездах чтобы максимально обезопасить себя, других пассажиров и работников железной дороги, которые идут на личный риск для недопущения транспортного коллапса”, – говорится в сообщении.