Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Там отметили, что никаких ограничений высадки/посадки не будет внедрена до того, как Государственная или региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не примут соответствующее решение.
Это касается как поездов дальнего следования, так и пригородных электричек до/или через Киев.
“Со своей стороны Укрзализныця призывает пассажиров путешествовать только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима на вокзалах и в поездах чтобы максимально обезопасить себя, других пассажиров и работников железной дороги, которые идут на личный риск для недопущения транспортного коллапса”, – говорится в сообщении.
- Накануне в Украине пригородные поезда и поезда дальнего следования, следующие через станцию Дарница, шли с задержкой в 1-1,5 часа из-за кражи кабеля и неисправного сигнала светофора.