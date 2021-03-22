Локдаун в Украине: в каких регионах усилили ограничения

Из-за роста заболеваемости COVID-19, в Украине усилили карантинные ограничения. С 19 марта локдаун ввели во Львове и Львовской области, а с 20 - в Киеве и Киевской области.

Об этом пишут #Буквы.

Локдаун в Киеве и области

В Киевской области зафиксировали рекордное количество новых больных коронавирусом за сутки. Местные власти решили усилить карантин с 20 марта. Он продлится до 9 апреля включительно.

Ограничения вводят на время карантина:

Запрещены перевозки пассажиров на автобусных маршрутах, в трамваях, троллейбусах в количестве более 50% мест для сидения.

Богослужение разрешаются только при условии обеспечения площади помещения не менее 10 кв. м на одного человека.

Запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и тому подобное. Исключение – адресная доставка и заказ на вынос.

Также запрещена работа торгово-развлекательных и детских развлекательных центров.

Разрешена работа магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и магазины цветов. Но при условии, что в магазине находится 1 человек на 20 кв.м. Непродовольственным магазинам разрешено работать только в формате доставки и выдачи заказов.

Запрещена работа учреждений культуры, бассейнов, спортивных залов.

Спортивные соревнования должны будут проходить без зрителей.

Что касается заведений образования, учащиеся старших классов после весенних каникул будут учиться дистанционно. Начальная школа и детсады будут работать, как раньше.

Локдаун во Львове и области

Львовская областная комиссия ТЭБ и ЧС решила с 19 до 29 марта ввести в области ряд ограничительных мер с возможным продлением – в зависимости от эпидемиологической ситуации. Позже карантин продлили до 4 апреля.

Ограничительные меры предусматривают запрет на:

Деятельность заведений питания (баров, ресторанов, кафе и т. п.), кроме деятельности с осуществлением адресной доставки.

Заказов и заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропортах.

Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах.

Прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности.

Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме: деятельности банков, почты, ветеринарных клиник, зоомагазинов, АЗС, салонов красоты, мастерских по предварительной записи.

Прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений.

Прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер.

Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей.

Работу учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 23 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг питания в гостиничном номере по заказу клиентов.

Деятельность непродовольственных рынков.

Кроме того, строгие ограничения действуют и в “красной зоне” карантина, в которой находятся Одесская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Сумская и Черновицкая области.