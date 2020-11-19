Об этом заявил глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге, сообщает Reuters.

“Европа снова стала эпицентром пандемии вместе с США. Свет в конце тоннеля есть, но это будут шесть тяжелых месяцев. Локдауна можно избежать – я придерживаюсь позиции, что это крайняя мера. Ношение маски ни в коем случае не является панацеей, и ее нужно проводить в сочетании с другими мерами. Однако, если 95% жителей Европы будут соблюдать масочный режим, локдаун не потребуется”, – заявил он.

Также Клюге отметил, начальные школы должны продолжать работать. Он считает, что закрытие школ является эффективной мерой в борьбе с коронавирусом, поскольку дети и подростки не способствуют распространению COVID-19.