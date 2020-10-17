Об этом сообщают #Буквы.
Где и когда смотреть бой?
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе начнется в 5:00 по Киеву.
В Украине встречу Ломаченко и Лопеса в прямом эфире будет транслировать медиа-ресурс “MEGOGO”, в США – телеканал ESPN.
Прогноз букмекеров на бой Ломаченко – Лопес
Букмекеры прогнозируют, что фаворитом боя станет Ломаченко.
В букмекерской конторе Marathonbet победу украинца оценивают коэффициентом 1,25, поражение – 4,60. Ничья в этом поединке получила коэффициент 22.
Победа украинца путем нокаута оценивается коэффициентом 3,20, а выигрыш по очкам или технического решения – 1,95.
Букмекеры из PariMatch оценили победу Ломаченко коэффициентом 1,22, а Лопеса – 4,25. На ничью коэффициент составляет 21,0.
Что известно о боксерах?
На счету Ломаченко 14 побед на профессиональном ринге, из которых 10 — нокаутом, а также одно поражение (в бою с Орландо Солидо, тогда он уступил по очкам).
Лопес за время своей карьеры провел 15 поединков, все – выиграл, 12 из них досрочно.
Накануне Ломаченко и Лопес прошли финальную церемонию взвешивания перед титульным боем. Оба вложились в вес, показав одинаковые цифры — 61,2 кг.
Они также провели дуэль взглядов. По правилам социального дистанцирования спортсмены должны были смотреть друг другу в глаза на расстоянии, но Ломаченко обошел ограждение и вплотную приблизился к Лопесу. В итоге американец первым отвел глаза.
Weighed in, finally face to face, and this. thing. is. OFFICIAL. 😤
⚖️ @TeofimoLopez – 135 lbs
⚖️ @VasylLomachenko – 135 lbs#LomaLopez | ONE MORE SLEEP | ESPN pic.twitter.com/LX0NtmHrzf
— Top Rank Boxing (@trboxing) October 16, 2020
When Loma went under that rope tho … 🤯
Legendary weigh-in moment fitting of a legendary match-up.#LomaLopez | TOMORROW | ESPN pic.twitter.com/1WSaHcyCEd
— Top Rank Boxing (@trboxing) October 16, 2020