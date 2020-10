Об этом сообщают #Буквы.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе начнется в 5:00 по Киеву.

В Украине встречу Ломаченко и Лопеса в прямом эфире будет транслировать медиа-ресурс “MEGOGO”, в США – телеканал ESPN.

Букмекеры прогнозируют, что фаворитом боя станет Ломаченко.

В букмекерской конторе Marathonbet победу украинца оценивают коэффициентом 1,25, поражение – 4,60. Ничья в этом поединке получила коэффициент 22.

Победа украинца путем нокаута оценивается коэффициентом 3,20, а выигрыш по очкам или технического решения – 1,95.

Букмекеры из PariMatch оценили победу Ломаченко коэффициентом 1,22, а Лопеса – 4,25. На ничью коэффициент составляет 21,0.

На счету Ломаченко 14 побед на профессиональном ринге, из которых 10 — нокаутом, а также одно поражение (в бою с Орландо Солидо, тогда он уступил по очкам).

Лопес за время своей карьеры провел 15 поединков, все – выиграл, 12 из них досрочно.

Накануне Ломаченко и Лопес прошли финальную церемонию взвешивания перед титульным боем. Оба вложились в вес, показав одинаковые цифры — 61,2 кг.

Они также провели дуэль взглядов. По правилам социального дистанцирования спортсмены должны были смотреть друг другу в глаза на расстоянии, но Ломаченко обошел ограждение и вплотную приблизился к Лопесу. В итоге американец первым отвел глаза.

Weighed in, finally face to face, and this. thing. is. OFFICIAL. 😤

⚖️ @TeofimoLopez – 135 lbs

⚖️ @VasylLomachenko – 135 lbs#LomaLopez | ONE MORE SLEEP | ESPN pic.twitter.com/LX0NtmHrzf

