Новый ролик он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Так, Ломаченко записал стих, в котором заявил, что суть предыдущего ролика была не в российском флаге.
“Как много тех, кто хочет враз распять,
Гвоздей с запасом даже отложили.
Но от Христа не поверну я вспять,
Мне с детства до конца идти привили.
Не вникнув в суть, готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед: “Осанна”,
Но а сейчас как с привязи быки
Не остывают головы с дурмана.
Спасибо всем, кто все же увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтоб с души отмыть скорей всю муть
И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают.
Вот камень вновь летит и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают”, – сказал боксер.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал в социальной сети видео с тренировки российского спецназа.