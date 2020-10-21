Об этом сообщает Yahoo Sports.
О травме боксера рассказал врач Ломаченко Нила Эль-Аттрачи. Он утверждает, что во время боя у Ломаченко был рецидив травмы плеча. Боксер повредил это место в бою с Хорхе Линаресом.
До конца января Ломаченко не будет драться по предписанию врачей.
“Когда он приехал из Украины на последние этапы подготовки к бою, у него были проблемы с плечом. Оказывается, он сильно ушиб ротаторную манжету и отколол кусок хряща, о чем мы тогда не подозревали. Это было примерно за шесть недель до боя. Он сказал, что мог нормально тренироваться, но это продолжало причинять ему боль во время боя”, – сообщил хирург.
Ломаченко прооперировали в понедельник, 19 октября.
По словам медиков, травма не должна повлиять на дальнейшее продолжение карьеры боксера.
- Американский боксер Теофим Лопес победил 32-летнего украинца Василия Ломаченко и стал обладателем титула Чемпиона мира в легком весе.