Украинский боец Василий Ломаченко, который проиграл американцу Теофимо Лопесу все чемпионские пояса, боксировал с травмой правого плеча. после боя ему сделали операцию.

Об этом сообщает Yahoo Sports.

О травме боксера рассказал врач Ломаченко Нила Эль-Аттрачи. Он утверждает, что во время боя у Ломаченко был рецидив травмы плеча. Боксер повредил это место в бою с Хорхе Линаресом.

До конца января Ломаченко не будет драться по предписанию врачей.

“Когда он приехал из Украины на последние этапы подготовки к бою, у него были проблемы с плечом. Оказывается, он сильно ушиб ротаторную манжету и отколол кусок хряща, о чем мы тогда не подозревали. Это было примерно за шесть недель до боя. Он сказал, что мог нормально тренироваться, но это продолжало причинять ему боль во время боя”, – сообщил хирург.

Ломаченко прооперировали в понедельник, 19 октября.

По словам медиков, травма не должна повлиять на дальнейшее продолжение карьеры боксера.