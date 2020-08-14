Фото работ художников уже представлены на официальном сайте фестиваля.
Темой фестиваля будет искусство в условиях социального дистанцирования.
Как сообщает The Guardian, муралы уличных художников позволят прохожим восхищаться искусством в то время, когда невозможно посетить галерею.
Ли Бофкин, генеральный директор и соучредитель Global Street Art, организации, стоящей за LMF, говорит, что в отличие от крупных арт-ярмарок или выставок, которые были отменены или работали с ограниченной пропускной способностью из-за социального дистанцирования, уличное искусство «бесконтактное», а значит процветает на открытом воздухе.
Фестиваль будет проходить по всей столице более чем на 50 площадках, включая парк Уэмбли, Кингс-Кросс, Холборн, Кристал Пэлас, Кэнэри-Уорф, Сити, Камден, Хакни Уик и Тоттенхэм.
Художница Камилла Валала, которая создаст две работы в рамках LMF, одну в Rich Mix на востоке Лондона, а другую – вокруг моста Адамс-Плаза на Кэнэри-Уорф, считает, что стенопись как вид искусства была популярна из-за своей доступности.
- В марте в Киеве на набережной Днепра появился мурал на тему вспышки коронавируса COVID-19.