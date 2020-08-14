В ходе первого Лондонского фестиваля муралов (LMF), который начнется 1 сентября, около 100 художников-монументалистов, в том числе Камилла Валала, преобразят более 50 различных зданий в городе.

Фото работ художников уже представлены на официальном сайте фестиваля.

Темой фестиваля будет искусство в условиях социального дистанцирования.

Как сообщает The Guardian, муралы уличных художников позволят прохожим восхищаться искусством в то время, когда невозможно посетить галерею.

Ли Бофкин, генеральный директор и соучредитель Global Street Art, организации, стоящей за LMF, говорит, что в отличие от крупных арт-ярмарок или выставок, которые были отменены или работали с ограниченной пропускной способностью из-за социального дистанцирования, уличное искусство «бесконтактное», а значит процветает на открытом воздухе.

Фестиваль будет проходить по всей столице более чем на 50 площадках, включая парк Уэмбли, Кингс-Кросс, Холборн, Кристал Пэлас, Кэнэри-Уорф, Сити, Камден, Хакни Уик и Тоттенхэм.

Художница Камилла Валала, которая создаст две работы в рамках LMF, одну в Rich Mix на востоке Лондона, а другую – вокруг моста Адамс-Плаза на Кэнэри-Уорф, считает, что стенопись как вид искусства была популярна из-за своей доступности.