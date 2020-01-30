Французский модный Дом Louis Vuitton открывает свой первый ресторан и кафе, который находится в японском городе Осака.

Об этом сообщает журнал Vogue.

В заведении будут представлены блюда знаменитого шеф-повара Йосуке Суга, когда-то являвшегося протеже 32-мишленовской звезды, Жоэля Робюшона.

Le Café V будет располагаться на четвертом (верхнем) этаже нового магазина Louis Vuitton. Там также будет находиться коктейль-бар и открытая терраса.

Во время обеда будет работать Sugalabo V. Концепция места представляет собой ответвление от признанного критиками ресторана “Суги” с одноименным названием в Токио, который в настоящее время оценивается как 47-й лучший ресторан в мире.

Над дизайном мест работал Токудзин Есиока, создатель коллекция предметов интерьера Objets Nomades от Louis Vuitton. Также Есиока ранее создал для лейбла коллекцию аксессуаров для дома и путешествий, которые были представлены на таких дизайнерских выставках, как Design Miami и Salone de Mobile.