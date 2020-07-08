Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

“Обещали – сделали. Теперь у нас появилась онлайн-регистрация. Она действует для рейсов SkyUp Airlines из Киева, Одессы, Львова, Харькова и Запорожья”, – говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что можно зарегистрироваться онлайн, если летите на отдых с партнерами-туроператорами SkyUp.

Напомним, что 17 июня аэропорт “Киев” им. Сикорского (Жуляны) возобновил обслуживание международных регулярных рейсов.