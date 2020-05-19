Экс генеральный прокурор Украины Юрий Луценко напомнил о бесчинствах банды Игоря Гиркина (Стрелкова) и Игоря Безлера в 2014 году в Славянске и Горловке после того, как журналист Дмитрий Гордон опубликовал скандальное интервью с Гиркиным.

Об этом Юрий Лкценко написал на своей странице в Facebook.

“Вот сухие факты, которыми я тщетно пытался достучаться до душ украинских парламентариев: В городах Славянске и Горловка главари незаконных вооруженных формирований Гиркин и Безлер устроили настоящие “застенки”, – сообщил Луценко.

Экс генпрокурор процитировал показания свидетелей и добавил, что Гиркин в интервью Гордону не сказал никакой ценной для следствия информации.

Одного из потерпевших удерживали в различных местах Горловки и который был свидетелем пытки пленных электрическим током, раскаленным электрическим паяльником, и тому подобное.

“Лица чеченской национальности каждый вечер строили пленных и каждого пятого расстреливали. Под угрозой расстрела пленных заставляли ходить по заминированном полю, в результате чего на минах погибло около 80 человек. Они подвешивали пленных и заживо снимали с них кожу, заставляя других пленных за этим наблюдать. Под угрозой расстрела свидетеля заставляли расчленять и закапывать тела замученных пленных в полиэтиленовых мешках”, – написал Луценко.

По словам другого очевидца, боевики под командованием Безлера расстреляли 36 пленных во дворе Горловского горотдела внутренних дел.

“Также установлены зверские методы проведения Безлером допросов украинских пленных в помещении горловского отдела УБОП. Так, по указанию Безлера, боевики просверлили одному из пленных обе ноги, осуществили его кастрацию и сняли скальп с головы. От причиненных пыток человек погиб. Такие зверские методы применялись и в других местах. Например, во время незаконного содержания здания Луганской ОГА боевиками под общим руководством Грачева С.В. было замучено и повешен прокурора. Свердловска Луганской области Реву А.А.”, – отметил Луценко.

Луценко напомнил, что следствие в отношении Гиркина и Безлера было завершено в январе 2019 года.

“Конечно, журналист Гордон вправе брать интервью у любого. Американцы, например, брали интервью у самого Бен Ладена. Вопрос не в факте интервью, а в позиции, тональности, улыбках словами врага. И именно это делает интервью Гордона с Гиркиным неприемлемым для меня”, – заключил генпрокурор.

Напомним, в Службе безопасности Украины заявили, что журналист Дмитрий Гордон сам является инициатором интервью с “экс-генпрокурором” Крыма Натальей Поклонской и одним из главарей боевиков “ДНР” Игорем Гиркиным. Соответственно заявление Гордона накануне о том, что интервью были сняты при содействии украинских правоохранителей – неправда.