Экс-генпрокурор Юрий Луценко не исключает, что в Украине состоятся досрочные парламентские выборы по результатам местных выборов.

Такое мнение он высказал в интервью #Буквам.

Необходимость проведения досрочных выборов может быть продиктована низкой поддержкой президентской политсилы на местных выборах.

“Местные выборы дадут сигнал о том, что у президента не все хорошо… Когда он осознает, что у него не более 20 % местных депутатов, при том очень неравномерно по всей Украине, у него, возможно, откроется желание думать, что с этим делать”, – отметил политик.

Если так и произойдет – Президента, возможно, будут уговорить согласиться на перевыборы.

“Это и есть окно возможностей. Я очень надеюсь, что серьезные игроки, в том числе и олигархи, которые к нему ходят отчитываться о борьбе с коронавирусом, ему объяснят, что в этой ситуации необходимо срочно сформировать новый парламент”, – добавил он.

Луценко считает, что такие выборы могут состояться либо следующей весной, либо следующей осенью.

При этом он отметил, что чем дальше, тем больше будет падать рейтинг “Слуги народа”.

Луценко также отметил, что из-за непрофессионализма действий власти может наступить коллапс экономики.

“Все в один голос говорят, что этой осенью в экономике может наступить коллапс. Это говорю не я. Это говорят люди, которые работают в бизнесе, в Нацбанке, в серьезных экономических институтах, аналитических центрах в Украине и за рубежом”, – добавил он.