Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Подозрение НАБУ экс-министру В.Омеляну, в котором его обвиняют в исполнении решения Кабмина о сокращении админсборов в портах, что привело к невыполнению запланированных доходов госбюджета – верх непрофессионализма. Ясно, что это передан детективами привет с Банковой яркому оппозиционеру”, – написал Луценко.
По его словам, “это феерическое подозрение открывает большое пространство для бурной деятельности НАБУ”.
“Для разминки можно заподозрить торговцев на базарах, которые допустили снижения цен на клубнику и черешню. Потом – вручить подозрения всем предпринимателям, которые согласно постановлению КМУ закрыли рестораны, торговые, развлекательные или гостиничные заведения. Это ведь тоже привело к уменьшению запланированных доходов госбюджета. Не забыть обыскать в 6 утра и вручить подозрения владельцам автозаправок за допущенное падение цен на бензин и дизель, что привело к падению налогов. В 7 утра – догнать таможенников за падения доходов энергетической таможни в связи с падением мировых цен на нефтепродукты. Ну и напоследок – обыски и аресты двух составов Кабмина и персонально Гончарука и Шмыгаля по падению ВВП, что явно “ухайдокало” несчастный Госбюджет. Заживем ….” – резюмировал Луценко.
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