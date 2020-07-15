Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что его жена Ирина приняла решение сложить мандат после того, как у нее произошел инсульт – следствие нервной работы в Парламенте.

Об этом он рассказал в интервью #Буквам.

Луценко отметил, что слухи о том, что таким образом он якобы хотел дистанцироваться от пятого президента Петра Порошенко не соответствуют действительности.

“Ну, люди никак не могут разобраться, то ли я кум Порошенко и пособник “барыги”, то ли я оппонент Порошенко. Никак люди не могут понять, что есть люди самодостаточные. Я пришел к Порошенко уже как политик, который состоялся. С более 10 годами бэкграунда – от главы МВД до тюрьмы. Я был и остаюсь партнером президента Порошенко. Он это знает и никогда не рассматривал меня как подчиненного. Я никогда не рассматривал его как человека, который отдает приказы, но я полностью поддерживал и поддерживаю его стратегическую политику. Поэтому я сегодня с ним в тех же отношениях, но говорим больше не о криминале, а о политике”, – рассказал политик.

Что касается супруги Ирины, Луценко подтвердил, что ее уход с Рады связан исключительно с личными причинами. Конкретно – у нее произошел инсульт вследствие напряденной работы в Парламенте.

“Относительно себя. Да, моя жена оставила мандат. У нее была серьезная проблема со здоровьем, если уж так откровенно говорить. У нее произошел инсульт. Слава Богу, успели довезти до больницы через эти пробки. Короче говоря, Ирина – перфекционист. Она где-то до 4-5 утра читала проекты законов, которые должна была докладывать и массу аналитики, которая с этим связана. И она просто убивала себя тем, что принимала так близко к сердцу то, что происходит”, – пояснил Луценко.