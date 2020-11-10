Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который недавно сообщил, что болен раком, заявил, что переболел коронавирусом COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Борьба с ковидом выиграна. Спасибо врачам, родным, друзьям. И все же этот пост не об оптимизме. Я о полном провале противодействию пандемии в Украине”, – написал Луценко.

Он напомнил о том, что правительство должно было сделать с момента начала пандемии и констатировал, что украинская власть не создала условий для эффективного реагирования на болезнь.

“Правительство должно было создать 136 базовых антиковидних центра. Это – 136 лабораторий для тестирования (200 350 млн грн). Это – 136 кислородных пункты (400 – 550 млн грн). Это – 136 аппаратов кт (1000 – 1400 млн грн). Это – страхование и доплаты врачам. Ничего из этого не сделано “, – написал Луценко.

По его мнению, в такой ситуации правительство сложить полномочия.