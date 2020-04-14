Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Луценко заявил, что по совокупности материалов дела подозрение Татьяне Черновол об умышленном убийстве – откровенно незаконное.

“Об этом говорят и прокуроры, и следователи и независимые юристы. Поэтому единственная цель этого политического действа ГБР по заказу Кремля – ​​это попытка десакрализации Майдана, как источника независимости и европейского выбора Украины”, – написал он.

Бывший генпрокурор напомнил, что первые смерти на Майдане были уже до 18 февраля 2014 года, погибли майдановцы Вербицкий, Нигоян, Жизневский.

Кроме того, Луценко изложил хронологию событий, которые произошли в тот день в центре столицы. В частности, около 10:00 18 февраля сотни самообороны Майдана и жители столицы окружили парламент, требуя изменений в Конституцию и отставки власти.

“Около 11:00 тысячи вооруженных арматурой и камнями титушок при поддержке милиции и внутренних войск напали на демонстрантов. Я лично призывал к прекращению бойни через громкоговорители с крыши машины”, – вспоминает Луценко.

“В то же время стрелки милиции с крыши дома на углу Садовой-Шелковичной начали стрелять из ружей по демонстрантам. Вместо травматических патронов они использовали патроны со свинцовой картечью. Именно так был убит еще 22 января Нигоян. Фото картечи из брусчатки улицы Садовой я тогда же разместил в Фейсбуке. Депутаты из оппозиции требовали от спикера Верховой Рады вмешаться и прекратить стрельбу по мирным демонстрантам. Но напрасно”, – добавил он.

Луценко отметил, что “обозленные этой стрельбой на Садовой и кровавым избиением людей в Мариинском парке демонстранты спонтанно сожгли офис Партии регионов”.

“Около 12-30 я был там и видел, что оттуда свободно выходили люди. Это же подтверждено в материалах дела. Поэтому говорить об умышленном убийстве охранника офиса – юридический абсурд”, – считает Луценко.

Он сообщил, что около 13 часов большое количество “Беркута”, находившейся в комплексе МВД начало зачистку этой территории. На это время в Доме офицеров уже было несколько убитых и много раненых, которых женщины-депутаты просто вырывали из рук титушок и автозаков и перемещали в машины скорой помощи.

“До конца дня в ходе штурма Майдана силовики объявили АТО, захватили Октябрьский, сожгли Дом профсоюзов, вооруженные милицией титушки стреляли в людей на углу Владимирской и Большой Житомирской. Всего в течение 18-19 февраля 30 демонстрантов получили смертельные ранения”, – рассказал бывший генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что именно приказ на использование вооруженных огнестрельным оружием силовиков по заключению экспертизы имеет причинно-следственную связь со смертями мирных демонстрантов. “Проект подозрения Януковичу, Захарченко, Якименко и Шуляку подготовлено еще в декабре 2018 года. К сожалению, тогдашний парламент неоднократно отказывался продлить действие заочного судопроизводства. Представленные в суды ходатайства о даче разрешений на заочное следствие было тоже заблокировано группой адвокатов, среди которых был и нынешний первый заместитель председателя ГБР Бабиков”, – заявил он.