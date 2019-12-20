Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украины”.

Так Луценко в очередной раз подчеркнул, что ни бывший вице-президент Соединенных штатов Америки Джо Байден, ни его сын Хантер, который был членом набсовета украинской компании Burisma, не нарушали украинское законодательство.

“Украинских законов Байден и Байден — отец и сын — не нарушали”, — сказал он.

В то же время, по мнению Луценко, американским правоохранителям стоило бы обратить внимание на действиях Джо Байдена, который якобы требовал отставки Генпрокурора Украины Виктора Шокина. Последний, как известно, расследовал уголовные производства касательно Burisma, в которых фигурировал Хантер Байден.

“Но очень похоже, что у старшего есть конфликт интересов между полномочиями вице-президента США и человека, который требовал снять с поста генерального прокурора, которые расследовал дело фирмы, которая платила достаточно серьезные средства его сыну”, — заявил Луценко.

Также Луценко подчеркнул, что это юрисдикция не Украины, а США. В связи этим бывший Генпрокурор, по его словам, давал Зеленскому совет касательно взаимодействия украинских и американских правоохранителей.

“Когда я встречался с новоизбранным президентом Зеленским касательно его инаугурации, я рассказал ему про все эти подробности и порекомендовал делать очень простую вещь. Эти дела должны вести прокуроры, а не политики. И чем скорее вы добьетесь встречи нового генерального прокурора Руслана Рябошапки с генеральным атторнеем США по темам, о которых мы сегодня говорим, тем будет лучше для Америки, Украины и нашего будущего”, — добавил он.

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Напомним, расследование в отношении Хантера Байдена обсуждалось президентами США и Украины Дональдом Трампом а и Владимиром Зеленским в ходе телефонного разговора 25 июля текущего года. Жалоба на возможное давление на Украину со стороны Трампа с целью начать политически мотивированное расследование, которое имело место в ходе этого разговора, легла в основу импичмента американского лидера.

Накануне Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа, далее статьи обвинения против него будут переданы для ознакомления и голосования Сенату.