Политик Юрий Луценко заявил, что не собирается баллотироваться в мэры Киева, потому что нынешний глава города Виталий Кличко – его друг.

Об этом он рассказал в интервью #Буквам.

Луценко не видит смысла баллотироваться в мэры, если нынешний глава столицы его устраивает.

“Идти в мэры Киева можно было бы, если бы у меня не было личных дружественных отношений и возможности высказать свое мнение, скажем негатив, самому Кличко. Зачем идти в мэры, если я могу позвонить действующему мэру и сказать, что он делает неправильно”, – сказал Луценко.

Он отметил, что на данный момент не может предложить команду лучшую, нежели есть у Кличко.

Среди “недочетов” нынешнего мэра Луценко назвал до сих пор не утвержденный генеральный план столицы, а также массовую застройку центральной части столицы.

“Я не могу предложить сейчас более лучшую команду, чем у него. Но одна из больших проблем, за которую я всегда критикую – это то, что до сегодняшнего дня он не одобрил Генплан и не остановил эту безумную застройку центра. Мы все любим ездить в Европу и просто кайфуем от центров столиц, старинных центров столиц. Потом приезжаем домой, где очередную высотку поставили в самом центре. К сожалению, законно, без нарушения закона. Для того, чтобы это остановить, можно или принять закон в парламенте, который завалили под влиянием застройщиков, в том числе из БПП. Но не только это правда”, – сказал Луценко.

Политик уверен, что на выборах в Киеве победит Кличко, но кто получит большинство – неизвестно. В этом самая главная проблема.

“Большинство в Киевсовете возможно, безусловно, только с «Европейской солидарностью». Другого большинства быть не может”, – считает Луценко.

Относительно того, что Кличко ранее отказался сотрудничать с “ЕС”, Луценко сказал:

“Нет, насколько мне известно, у него с Петром Алексеевичем (Порошенко) была встреча, мне кажется, это позитивный факт. Со дня президентских выборов, таких встреч не было. Теперь у них начались контакты, значит киевская политика двигается в правильном направлении”, – отметил он.

Результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года, свидетельствуют о том, что если бы в ближайшее время проходили выборы в Киевский городской совет, то наибольшую поддержку избирателей получила бы “Европейская солидарность”, за которую готовы проголосовать 20 % киевлян, которые готовы принять участие в выборах и уже определились.

44 % респондентов (среди тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать) готовы поддержать действующего мэра Киева Виталия Кличко на очередных выборах городского головы.