Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что Хантер Байден во время работы в Burisma Group зарабатывал по 75 тысяч долларов дважды в месяц за предоставление консультационных услуг.

Об этом он рассказал в эфире политического ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”.

По словам Луценко, ни экс-вице-президент США Джо Байден, ни его сын Хантер не нарушали украинское законодательство.

Согласно платежной документации компании Burisma Group, Байдену-младшему платили дважды в месяц по $75 тыс. за предоставление консультационных услуг, что не является нарушением закона.

Луценко подчеркнул, что представители семьи Байдена не нарушали украинское законодательство.

“Украинских законов Джо и Хантер Байдены не нарушали, но очень похоже на то, что у старшего (Джо Байдена) есть конфликт интересов между полномочиями вице-президента США и человека, который требовал снять с должности генерального прокурора Виктора Шокина, который расследовал дело фирмы, выплачивающей его сыну достаточно серьезные средства“, – заявил он.

Расследование в отношении Байдена, по словам Луценко, должно проводиться в США, поскольку входит в юрисдикцию Америки.

Он отметил, что говорил лично об этом адвокату президента Дональда Трампа Рудольфц Джулиани, но он “не хочет это воспринимать”.

“К сожалению, господин Джулиани не хочет этого воспринять. Он с прошлого января по конец этого года делает все возможное, чтобы Украина открыла это дело”, – подчеркнул Луценко.

Напомним, расследование в отношении Хантера Байдена обсуждалось президентами США и Украины Дональдом Трампом а и Владимиром Зеленским в ходе телефонного разговора 25 июля текущего года. Жалоба на возможное давление на Украину со стороны Трампа с целью начать политически мотивированное расследование, которое имело место в ходе этого разговора, легла в основу импичмента американского лидера.

Накануне Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа, далее статьи обвинения против него будут переданы для ознакомления и голосования Сенату.