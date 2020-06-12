Об этом в эфире программы “Красная линия с Сергеем Высоцким” на телеканале “Еспресо.TV” сообщил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В эфире шоу Сергей Высоцкий уточнил у Луценко, назвавшего главу Офиса Президента Андрея Ермака представителем “пятой колонны”, на чем базируется это утверждение и является ли оно предположением.

В ответ Луценко заявил, что украинская разведка владеет информацией о связи Ермака с российскими преступниками и военными. Сотрудников разведки, которые сообщили об этом Президенту Зеленскому, уволили.

“Представители внешней разведки Украины сразу после инаугурации президента положили ему на стол справку о контактах, в том числе в сфере бизнес, Ермака с российским окружением, в том числе — с представителями ВПК и преступного мира Российской Федерации. Через несколько дней эти работники были уволены из внешней разведки. Доклад закончил”, — сказал Луценко.