Сотрудники Службы внешней разведки Украины после инаугурации предупредили Президента Владимира Зеленского о связях Андрея Ермака с преступным миром РФ и вскоре были уволены.

Об этом в эфире программы “Красная линия с Сергеем Высоцким” на телеканале “Еспресо.TV” сообщил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В эфире шоу Сергей Высоцкий уточнил у Луценко, назвавшего главу Офиса Президента Андрея Ермака представителем “пятой колонны”, на чем базируется это утверждение и является ли оно предположением.

В ответ Луценко заявил, что украинская разведка владеет информацией о связи Ермака с российскими преступниками и военными. Сотрудников разведки, которые сообщили об этом Президенту Зеленскому, уволили.