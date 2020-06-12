Об этом в эфире программы “Красная линия с Сергеем Высоцким” на телеканале “Еспресо.TV” сообщил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.
В эфире шоу Сергей Высоцкий уточнил у Луценко, назвавшего главу Офиса Президента Андрея Ермака представителем “пятой колонны”, на чем базируется это утверждение и является ли оно предположением.
В ответ Луценко заявил, что украинская разведка владеет информацией о связи Ермака с российскими преступниками и военными. Сотрудников разведки, которые сообщили об этом Президенту Зеленскому, уволили.
“Представители внешней разведки Украины сразу после инаугурации президента положили ему на стол справку о контактах, в том числе в сфере бизнес, Ермака с российским окружением, в том числе — с представителями ВПК и преступного мира Российской Федерации. Через несколько дней эти работники были уволены из внешней разведки. Доклад закончил”, — сказал Луценко.
- Напомним, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы своего Офиса. Новым главой Офиса президента назначен Андрей Ермак.
- Позднее стало известно, что новоназначенный руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на нынешней должности продолжит заниматься вопросами переговоров с Российской Федерацией и освобождением украинских пленных.
- Председатель фракции партии “Голос” Сергей Рахманин во время выступления в Верховной Раде, заявил, что идеи Ермака касательно переговоров в Минске приведут к тому, что за стол от России сядут санкционные политики.
- Ранее #Буквы подробнее рассказывали об изменениях в Минском формате в статье “Минск Ермака: мертворожденная идея“.