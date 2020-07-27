Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook.

“Главная опасность “мирного плана Ермака” – не только перемирие с связанными руками. Троянский конь плана – изменения в Конституцию об особом статусе террористических республик. Именно с этого коня (в случае его закрепления депутатами Слуг народа и ОПЗЖ) выскочат могильники украинского государства”, – пидреслив он.

По мнению Луценко, российские силы наращивают рейтинг на местных выборах.

“Отсюда – мощная критика власти медведчуковцев и шариями. Отсюда – бред сивой тушки Жвании, который до последних дней Майдана был депутатом ПР, но болтает о своем участии в революции. Отсюда – будущий срыв перемирия с обвинениями украинской власти”, – пишет он.

Бывший генеральный прокурор считает, что украинские государственные силы должны продемонстрировать единство для того, чтобы защитить независимую, унитарную Украину.

“Единство в изменении политики власти, которую уже считают ошибочной 68% избирателей”, – подчеркнул Луценко.