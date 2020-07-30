Об этом сообщается на официальном сайте киевского “Динамо”.
Так, в штаб Луческу вошли:
• итальянский специалист Диего Лонго (ранее был помощником главного тренера сборной Румынии);
• молдавский футболист, футбольный тренер Эмил Карас;
• украинский футболист, полузащитник Олег Гусев (играл в ФК “Динамо”);
• хорватский футболист, полузащитник и футбольный тренер Огнен Вукоевич (играл за “Динамо”);
• футболист, тренер Михаил Михайлов.
Во время онлайн-конференции Луческу рассказал о функциях своих помощников в команде.
“И Огнен Вукоевич, и Олег Гусев должны понимать и принимать мою философию, чтобы передавать ее дальше игрокам. Они будут очень важными фигурами. Олег будет заниматься группой атаки, где есть проблемы, Вуко – футболистами середины поля, а я – обороной и контролем всего процесса”, – сообщил он.
По словам Луческу, итальянец Диего Лонго будет заниматься физической подготовкой и вопросами организации игры.
“Будем делать акцент на том, чтобы исключить мышечные травмы у игроков… Тренером вратарей остается Михаил Михайлов, а Алексей Михайличенко возвращается на должность спортивного директора. Надеюсь, будем работать с ним продуктивно. В этом плане я не хотел ничего менять”, – подчеркнул Луческу.
Он уточнил, что с каждым из игроков “Динамо” проведет индивидуальную беседу, “чтобы понять психологический настрой и их желание”.
Информацию о возвращении в клуб бывшего главного тренера ФК “Динамо” Алексея Михайличенко – на должность спортивного директора – подтвердил и Суркис. По его словам, “Михайличенко никто не увольнял, он ушел по взаимной договоренности, понимая, что результаты команды не соответствуют ожиданиям болельщиков”.
Также Суркис призвал болельщиков к цивилизованной реакции на назначение экс-наставника донецкого “Шахтера” Луческу новым главным тренером “Динамо”.
“У нас люди не привыкли к цивилизованному отношению. Тот же Жозе Моуринью работал и в “Бенфике”, и в “Порту”, Радомир Антич работал и в “Барселоне”, и в “Реале”, и в “Атлетико”, Джованни Трапаттони и Альберто Дзаккерони – в “Милане”, “Ювентусе” и “Интере”. Мы должны по-европейски смотреть на эти вещи”, – подчеркнул Суркис.
Он добавил, что болельщики “Динамо” – это не только те, кто сегодня протестует против назначения Луческу.
“В футболе главное – результат, я считаю. Мы должны оказать всяческую поддержку и принять мое решение. Я подчеркиваю, это – мое решение… Все хотели, чтобы пришел титулованный тренер, – к нам пришел этот тренер. Где он работал раньше – это уже история”, – отметил Суркис.
- В июле футбольный клуб “Динамо” отправил в отставку тренера Алексея Михайличенко и его ассистентов. Впоследствии стало известно, что новым главным тренером футбольного клуба “Динамо” стал известный румынский специалист Мирча Луческу.
- Ультрас киевского “Динамо” пообещали акции протеста из-за назначения главным тренером клуба Мирчи Луческу.
- После этого появилась информация, что Луческу решил покинуть пост главного тренера киевского футбольного клуба “Динамо” “из-за враждебности ультрас”, а президент ФК Игорь Суркис уговорил его остаться.
- 28 июля футбольный клуб “Динамо” (Киев) опубликовал переписку Суркиса и Луческу, из которой следовало, что последний все-таки будет работать в киевском клубе.