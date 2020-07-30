Об этом сообщается на официальном сайте киевского “Динамо”.

Так, в штаб Луческу вошли:

• итальянский специалист Диего Лонго (ранее был помощником главного тренера сборной Румынии);

• молдавский футболист, футбольный тренер Эмил Карас;

• украинский футболист, полузащитник Олег Гусев (играл в ФК “Динамо”);

• хорватский футболист, полузащитник и футбольный тренер Огнен Вукоевич (играл за “Динамо”);

• футболист, тренер Михаил Михайлов.

Во время онлайн-конференции Луческу рассказал о функциях своих помощников в команде.

“И Огнен Вукоевич, и Олег Гусев должны понимать и принимать мою философию, чтобы передавать ее дальше игрокам. Они будут очень важными фигурами. Олег будет заниматься группой атаки, где есть проблемы, Вуко – футболистами середины поля, а я – обороной и контролем всего процесса”, – сообщил он.

По словам Луческу, итальянец Диего Лонго будет заниматься физической подготовкой и вопросами организации игры.

“Будем делать акцент на том, чтобы исключить мышечные травмы у игроков… Тренером вратарей остается Михаил Михайлов, а Алексей Михайличенко возвращается на должность спортивного директора. Надеюсь, будем работать с ним продуктивно. В этом плане я не хотел ничего менять”, – подчеркнул Луческу.

Он уточнил, что с каждым из игроков “Динамо” проведет индивидуальную беседу, “чтобы понять психологический настрой и их желание”.

Информацию о возвращении в клуб бывшего главного тренера ФК “Динамо” Алексея Михайличенко – на должность спортивного директора – подтвердил и Суркис. По его словам, “Михайличенко никто не увольнял, он ушел по взаимной договоренности, понимая, что результаты команды не соответствуют ожиданиям болельщиков”.

Также Суркис призвал болельщиков к цивилизованной реакции на назначение экс-наставника донецкого “Шахтера” Луческу новым главным тренером “Динамо”.

“У нас люди не привыкли к цивилизованному отношению. Тот же Жозе Моуринью работал и в “Бенфике”, и в “Порту”, Радомир Антич работал и в “Барселоне”, и в “Реале”, и в “Атлетико”, Джованни Трапаттони и Альберто Дзаккерони – в “Милане”, “Ювентусе” и “Интере”. Мы должны по-европейски смотреть на эти вещи”, – подчеркнул Суркис.

Он добавил, что болельщики “Динамо” – это не только те, кто сегодня протестует против назначения Луческу.

“В футболе главное – результат, я считаю. Мы должны оказать всяческую поддержку и принять мое решение. Я подчеркиваю, это – мое решение… Все хотели, чтобы пришел титулованный тренер, – к нам пришел этот тренер. Где он работал раньше – это уже история”, – отметил Суркис.