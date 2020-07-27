Румынский специалист Мирча Луческу заявил, что покидает пост главного тренера киевского футбольного клуба "Динамо". Он подписал контракт с "бело-синими" только 23 июля.

Об этом пишет румынское издание Gazeta Sporturilor.

Свое решение Луческу объяснил нежеланием работать в атмосфере враждебности.

“К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с “Динамо” (Киев). Я благодарю семьи Суркисов за доверие и приглашение, но не могу находиться в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы ультрас, чья поддержка так нужна команде во время матчей”, – сказал Луческу.

Он отметил, что “никогда не был трусом”.

“Я принимал спортивные вызовы. Доказательством этому служат переходы с “Галатасарая” в “Бешикташ” или с “Динамо Бухарест” в “Рапид Бухарест” с болельщиками, которые находятся в серьезном соперничестве, но честные, которые встретили меня с надеждой и с которыми мне удалось выиграть титулы в этих странах”, – сказал Луческу.

Он отметил, что его приход в киевское “Динамо” “не имеет никакого отношения к зарплате”.

“Мой приезд в “Динамо” (Киев) не имеет ничего общего со стоимостью контракта. Деньги были моей последней заботой. Я хотел вернуться в футбол, в Украине, где испытал огромное удовольствие, снова войти в эту атмосферу, столь волнующую и полную, непредсказуемого футбола. Я сделал это с энтузиазмом, с полной уверенностью в потенциале молодых украинских игроков, многие из которых являются членами сборных”, – заявил специалист.