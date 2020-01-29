25 января в Hard Rock Hotel в Лас-Вегасе состоялась ежегодная церемония вручения премии за достижения в сфере создания порно — AVN Awards или "Порно-Оскар".

AVN Awards — это кинонаграда от американского журнала Adult Video News, существующая с 1984 года. Всего премия включает в себя более 120 различных категорий. Лауреатами 37-й ежегодной премии стали 50 девушек, 33 парня и 47 фильмов для взрослых на любой вкус.

#Буквы рассказывают о победителях главных номинаций премии.

Лучшая новая старлетка

Премию “Лучшая новая старлетка” за лучший актерский дебют получила 22-летняя Джианна Диор — американка итальянского происхождения.

Лучшие исполнители и исполнительницы года

Лучшей исполнительницей 2020 года стала австралийская порноактриса Анджела Уайт. Стоит отметить, что 34-летняя Анджела известна своими ролями в порно. В 2007 году Уайт дебютировала на телевидении, снявшись в австралийском комедийном сериале Pizza, а в 2010 — попробовала себя в политике.

Тогда Уайт стала кандидатом от Австралийской партии секса на выборах в штате Виктория, где она боролась за права работников секс-индустрии. Она получила известность, когда отправила копии своих DVD генеральному прокурору в попытках уменьшить регулирование в сфере фильмов для взрослых.

Помимо награды Female Performer of the Year также получила награду во множестве номинаций. Среди них: Лучшая сцена группового секса (только девушек), Лучшая сцена группового секса, Лучшие сцены Blowbang и Gangbang, Лучшее соло-порно и нескольких других.

Thank you @AVNMediaNetwork for the immense honor of being the 2020 Female Performer of the Year. To have my work so generously recognized is completely overwhelming ❤️ pic.twitter.com/9xlXJ46qxk — ANGELA WHITE (@ANGELAWHITE) January 27, 2020

Thank you AVN for honoring ANGELA WHITE: DARK SIDE with 5 @avnawards 🏆 Best Star Showcase

🏆 Best Director (Gonzo)

🏆 Best Solo/Tease

🏆 Best Blowbang

🏆 Best Gangbang Thank you @JulesJordan for taking a journey to the Dark Side with me: it was an experience I'll never forget pic.twitter.com/6mm2j5ojmu — ANGELA WHITE (@ANGELAWHITE) January 28, 2020

Компанию Анджеле составил 38-летний американский актер Аарон Томпсон. В порно Аарон снимается под загадочным псевдонимом Small Hands (Маленькие Руки). Кроме порно актер также занимается музыкой — он композитор.

В категории “Лучшая актриса” жанра Featurette (ролики длиннее короткометражных, но короче полнометражных) стала 23-летняя Айви Вульф (на фото слева). Эту номинацию ей присудили за роль в фильме “If It Feels Right”.

Компанию Айви в этой номинации составил 43-летний Томми Пистол, сыгравший в фильме The Aura Doll.

Лучшими ведущими актрисами и актерами стали исполнительница года Анджела Уайт и 32-летняя порно-звезда Сет Гэмбл.

Лучший режиссер

В номинации “Режиссер года” в 2020 году победу одержала Кайден Кросс и ее полнометражный фильм “Drive” в жанре эротического триллера.

I'm proud to have been part of DOTY @kayden_kross' DRIVE 🏆 Congratulations to my amazing co-star @MaitlandWard for Best Supporting Actress. I'm so grateful to have won Best Group Sex Scene with @autumnfallsxoxo @ItsAlinaLopez @lenaisapeach & @manuelferrara 💕 pic.twitter.com/Ye6owVLaYi — ANGELA WHITE (@ANGELAWHITE) January 28, 2020

В этом фильме есть не все, но многое: и сцены секса втроем, и транссексуальный актер, и групповые сцены. По мнению пользователей IMDB, это — “самый авантюрный фильм для взрослых в наши дни”.

I'm proud to have been part of DOTY @kayden_kross' DRIVE 🏆 Congratulations to my amazing co-star @MaitlandWard for Best Supporting Actress. I'm so grateful to have won Best Group Sex Scene with @autumnfallsxoxo @ItsAlinaLopez @lenaisapeach & @manuelferrara 💕 pic.twitter.com/Ye6owVLaYi — ANGELA WHITE (@ANGELAWHITE) January 28, 2020

А вот и сама Кайден Кросс. Она американка шведского происхождения, работает с сфере порноиндустрии с 2008 года. Кайден не только режиссирует, но и сама снимается в фильма для взрослых.

Сама Кайден рассказывала, что впервые начала раздеваться на публике, когда ей было 18 лет. Тогда она пыталась заработать средства, чтобы спасти от бойни пони, которая росла у нее на глазах.

Лучшая сцена с участием мужчины и женщины

В этой номинации отметили фильм лучшего режиссера Кайден Кросс под названием “Unlocked”. В нем снялись лучшая новая старлетка года Джанна Диор и астрийский порноактер, режиссер и любитель автогонок Мик Блу. Сцена с их участием стала лучшей по мнению жюри.

Кстати о Мике. Стоит отметить, что он не впервые становится лауреатом премии AVN. В 2015 году он и его супруга — также порноактриса, известная под всевдонимом Элбрайт — выиграли награды AVN за лучшую мужскую и женскую роль став первой женатой парой в истории AVN Awards, которая когда-либо получила обе награды одновременно.

Лучшая сцена с двумя девушками

Победа в этой номинации досталась 24-летним Кристен Скотт и Аидра Фокс за их роли в фильме “Teenage Lesbian”.

Лучшая исполнительница в жанре MILF

Эта номинация досталась 44-летней Алексис Фокс. Она пришла в порноиндустрию, когда ей было 35, и за эти 11 (с перерывами) лет успела снять в более чем 500 фильмах для взрослых. Это первая победа Фокс за ее карьеру.

@AlexisFawx looking good on the red carpet at avn awards and congratulations on winning MILF of the Year Award 😍🥰😘 pic.twitter.com/HwsbPA8nFO — Joe Pastore (@joep213) January 26, 2020