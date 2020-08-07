С субботы, 8 августа, Луцк и Тернополь будут выведены из "красной зоны" карантина.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Он уточнил, что Луцк решено перевести из “красной” в “оранжевую” зону. В то же время Тернополь переведут из “красной” в “желтую” зону.

“На этом заседании было принято решение – это позволяют эпидемиологические показатели – город Луцк из “красной” зоны перевести в “оранжевую” зону. Перевод состоится с завтрашнего дня, то есть с 8 августа. Кроме того, решено город Тернополь перевести из “красной” зоны на “желтый” уровень эпидемиологической опасности. Этот перевод также состоится с завтрашнего дня”, – отметил Степанов.

(На видео – с 3:50)

Как известно, 31 июля состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором территорию Украины разделили на четыре карантинные зоны: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”. В каждой из них действуют свои ограничения. Новые правила начали действовать с 3 августа.

Наиболее жесткие ограничения предусмотрены для “оранжевой” и “красной” зон.

Города Тернополь и Луцк попали в “красную” зону.