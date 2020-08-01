Об этом сообщил советник мэра Луцка Игорь Полищук на своей странице в Facebook.

“Государственной комиссией ТЭБ и ЧС (орган с не совсем понятным правовым статусом) без каких-либо особых причин отнесен наш город Луцк с 3 августа к “красному” уровню эпидемической опасности. Истинные мотивы такого решения не понятны, ведь в последнее время по статистике по уровню заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что “красный” уровень означает, что должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты детские сады, учреждения общественного питания, гостиницы и прочее, что, по словам Полищука, приведет к отсутствию работы и средств к существованию у тысяч жителей города и большим недопоступлениям в городской бюджет.

“Нелепые, несвоевременные и непрофессиональные решения по противодействию коронавируса и так довели страну до экономического коллапса, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинцев и уровень экономической активности в стране. Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытию любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением. Если центральная власть хочет работать по закону – пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения”, – подчеркнул он.