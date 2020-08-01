Об этом в комментарии агентству ВолиньPost сообщил адвокат Кривоша Сергей Тиможинський.

Кривош объявил голодовку еще 30 июля из-за “нарушение его прав, в частности – через немотивированное, по его убеждению, применение наручников”.

Адвокат отметил, что первые три дня пребывания Кривоша в СИЗО спецсредств не применяли. Теперь же наручники надевают каждый раз, когда выпускают из камеры. Он также добавил, что Кривоша в следственном изоляторе удерживают уже как осужденного, а не как заключенного, хотя соответствующего решения суда еще нет.

Кроме того, по словам защитника, его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей.

В то же время, по данным агентства, в пресс-службе прокуратуры области заявляют, что прокуроры систематически посещают СИЗО – и никакие жалобы от заключенного на режим или условия содержания не поступали.

Напомним, утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя, по информации правоохранителей, Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.

Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе. Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылки на фильм “Земляне” 2005 года. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.