Террорист Максим Кривош, который накануне захватил автобус с заложниками в Луцке, ранее уже находился под наблюдением правоохранительных органов.

Об этом рассказал сегодня на брифинге начальник ГУ Национальной полиции в Волынской области Юрий Крошко.

Он уточнил, что в последнее время необходимости в постоянном контроле образа жизни Кривоша не было.

“В поле зрения он был, в рамках полномочий Национальной полиции однозначно надзор осуществлялся. Но уже длительное время никаких нарушений закона за ним не числилось, поэтому необходимости в ежедневном или еженедельном контроле не было. И законом не было предусмотрено”, – заявил Крошко.

В свою очередь начальник Управления СБУ в Волынской области Павел Данюков на этом же брифинге сообщил, что вчера состоялся первый допрос задержанного.

“О сотрудничестве со следствием речи не шло. Ему задавались четкие вопросы. Мы должны выяснить, кто его сообщники, имеются ли другие взрывные устройства. Поэтому со второго-третьего допроса будет понятно, какое у него поведение. Пока что говорит”, – отметил Данюков.

(На видео – с 15:00)

Напомним, утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя, по информации правоохранителей, Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.

Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе. Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылки на фильм “Земляне” 2005 года. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.