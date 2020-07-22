В четверг, 23 июля, луцкому террористу Максиму Кривошу, который вчера захватил автобус с заложниками изберут меру пресечения.

Об этом сообщили в полиции Волынской области.

“Сегодня злоумышленнику объявят о подозрении, а завтра суд будет избирать ему меру пресечения. Он помещен в изолятор временного содержания”, – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что по факту вчерашних событий в Луцке полиция и Служба безопасности Украины открыли уголовные производства.

“Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 2 ст.147 (Захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 258 (Террористический акт) Уголовного Кодекса Украины”, – отметили правоохранители.

Напомним, утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя, по информации правоохранителей, Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.

Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе. Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылки на фильм “Земляне” 2005 года. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.