Lufthansa объявила о сокращении штата в связи с падением спроса на перевозки

Об этом идёт речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Lufthansa пообещала провести широкомасштабную реструктуризацию, от сокращения рабочих мест до продажи непрофильных активов. Таким образом компания стремится погасить государственную помощь в размере 9 миллиардов евро (10,1 миллиарда долларов) и справиться с растущими потерями, вызванными последствиями эпидемии коронавируса.
Отметим, немецкий перевозчик объявил об убытках в первом квартале в размере 2,1 млрд евро.
“Ввиду очень медленного восстановления спроса теперь мы должны предпринять стратегические меры по реструктуризации”, – сказал генеральный директор Карстен Шпор.
Группа, в которую входят швейцарские, австрийские и брюссельские авиалинии, готовится к значительному снижению прибыли в 2020 году и начала переговоры со своим сотрудниками по поводу сокращений.
- Немецкая авиакомпания Lufthansa с середины июня возобновит полеты по 20 направлениях.