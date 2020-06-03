Lufthansa объявила о сокращении штата в связи с падением спроса на перевозки

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила, что из-за убытков на фоне эпидемии коронавируса, руководство вынуждено будет сократить штат и провести реструктуризацию активов.

Об этом идёт речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Lufthansa пообещала провести широкомасштабную реструктуризацию, от сокращения рабочих мест до продажи непрофильных активов. Таким образом компания стремится погасить государственную помощь в размере 9 миллиардов евро (10,1 миллиарда долларов) и справиться с растущими потерями, вызванными последствиями эпидемии коронавируса.

Отметим, немецкий перевозчик объявил об убытках в первом квартале в размере 2,1 млрд евро.

“Ввиду очень медленного восстановления спроса теперь мы должны предпринять стратегические меры по реструктуризации”, – сказал генеральный директор Карстен Шпор.

Группа, в которую входят швейцарские, австрийские и брюссельские авиалинии, готовится к значительному снижению прибыли в 2020 году и начала переговоры со своим сотрудниками по поводу сокращений.