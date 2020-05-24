Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
Возобновление перелетов запланировано на середину июня.
Известно, что авиакомпания ведет переговоры с правительством Германии о получении помощи в размере 9 миллиардов евро (9,8 миллиарда долларов) в связи с потерями на фоне эпидемии коронавируса.
По словам пресс-секретаря компании, компания возобновит полеты на Майорку, Крит, Родос, Фару, Венецию, Ибицу и Малагу.
- 15 июня – главная ориентировочная дата для начала международного туризма. Свои границы уже готова открыть даже Италия, а Хорватия принимает туристов по-тихому.