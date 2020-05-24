Немецкая авиакомпания Lufthansa с середины июня возобновит полеты по 20 направлениях.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Возобновление перелетов запланировано на середину июня.

Известно, что авиакомпания ведет переговоры с правительством Германии о получении помощи в размере 9 миллиардов евро (9,8 миллиарда долларов) в связи с потерями на фоне эпидемии коронавируса.

По словам пресс-секретаря компании, компания возобновит полеты на Майорку, Крит, Родос, Фару, Венецию, Ибицу и Малагу.