Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал лук, сало и чеснок – лучшими лекарствами от коронавируса.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1”.

Комментируя вопрос о количестве аптечных пунктов на территории страны и отсутствие защитных масок в наличии, он сказал:

“Я вам хочу сказать: лучшие лекарства от коронавируса – лук, сало и чеснок”.

При этом, Данилов подчеркнул, что “водка” – это не лекарство.

“Нужно, чтобы государство установило контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя, заканчивая последним аптечным складом. Как раз этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень неистовое, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги… У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами”, – заявил Данилов.