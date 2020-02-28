Об этом он сказал в эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1”.
Комментируя вопрос о количестве аптечных пунктов на территории страны и отсутствие защитных масок в наличии, он сказал:
“Я вам хочу сказать: лучшие лекарства от коронавируса – лук, сало и чеснок”.
При этом, Данилов подчеркнул, что “водка” – это не лекарство.
“Нужно, чтобы государство установило контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя, заканчивая последним аптечным складом. Как раз этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень неистовое, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги… У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами”, – заявил Данилов.
- За прошедшие сутки на территории Китая сообщили о 433 новых случаях заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения во всем мире достигло 82 тысяч 164 случаев.
- Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.
- Ни у одного из 89 эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, не выявлен коронавирус COVID-2019.