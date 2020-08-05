Об этом сообщают #Буквы.

В среду, 5 августа, украинский журналист, основатель Интернет-издания “Гордон” Дмитрий Гордон взял интервью у президента Беларуси Александра Лукашенко.

Видеоанонс опубликовано на Youtube-канале журналиста.

По словам главного редактора издания “Гордон”, жены Дмитрия Гордона Алеси Бацман, разговор состоялся в президентском дворце в Минске и продолжалась около 2,5 часов. Интервью было прервано на время проведения телефонного разговора Лукашенко с украинским президентом Владимиром Зеленским.

“Александр Лукашенко дал первое и единственное в своей жизни интервью для Youtube Дмитрию Гордону.

Записывали в президентском Дворце в Минске в той же комнате, где проходили исторические для Украины 17-часовые минские переговоры Порошенко, Путина, Меркель и Олланда. Интервью, которое длилось 2,5 часа, прерывалось на телефонную беседу президента Беларуси с президентом Украины Владимиром Зеленским“, — пишет Бацман.

Ранее сегодня стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Пресс-служба украинского лидера, сообщая об этом, акцентировала внимание на обсуждении вопроса задержания на территории Беларуси группы лиц, которая имеет отношение к частной военной компании Вагнера и могла участвовать в боевых действиях на Донбассе. У белорусского лидера сделали акцент на вопросах развития двусторонних отношений между странами. Какая из сторон была инициатором разговора, не уведомили обе пресс-службы.

На одном из роликов, опубликованных Гордоном, Лукашенко уже после телефонных переговоров рассказывает, что журналист якобы также был предметом обсуждения лидеров.

“Я ему (Зеленскому — ред.) сказал, что Гордон отвратительный человек, плохой человек. Он говорит: “Он, конечно, плохой человек, но не совсем”. Передавал привет (Зеленский — Гордону — ред.)”, — сказал Лукашенко .

О чем Лукашенко говорил с Гордоном?

Бацман отмечает, что интервью Лукашенко Гордону касалось президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, кандидата в президенты Беларуси, оппонентки Лукашенко Светланы Тихановской, задержанных в Минске вагнеровцев, грядущих выборов, цензуры, госсекретаря США Майка Помпео и других вопросов.

Пресс-служба белорусского лидера характеризует содержание интервью так:

“Подробно затрагивались вопросы взаимоотношений белорусского лидера с бывшими и действующими главами других государств, ситуация в регионе, включая конфликт в Украине, внешнеполитическая тематика. В центре внимания были и вопросы внутреннего развития Беларуси, проходящая избирательная кампания. Президент рассказал о белорусском опыте в борьбе с пандемией, откровенно ответил на многие вопросы личного характера, в том числе о взаимоотношениях в семье, поделился некоторыми воспоминаниями из детства”.

Что известно о Гордона?

Дмитрий Гордон — украинский журналист и политик. Он родился в 1967 года в Киеве в семье инженеров. Учил в Киевском инженерно-строительном институте. Во время учебы в вузе Гордон начал писать статьи сначала для киевских, после для украинских газет.

В 1995 году основал еженедельник “Бульвар” (с 2005 года — “Бульвар Гордона”). Впоследствии Гордона критиковали за рекламу в газете “лечебной” пирамиды под названием “ю шинсе” и организацию массовых мероприятий с различными экстрасенсами, гадалка, астрологами.

В 1996 Дмитрий Гордон начал вести цикл интервью, который впоследствии назвал “В гостях у Дмитрия Гордона”. Программа выходила на “Первом национальном”, “Тонис”, “Центральном канале” и “112 Украина”.

Героями программы Гордона были в основном деятели российского политикума, шоу-бизнеса, кино и театра и спорта, за что в 2008 году руководство “Первого национального” сняло его шоу с эфира.

В 2013 Гордон создал Интернет-издание “Гордон”. Главным редактором стала жена Гордона Олеся Бацман.

В 2014 Гордон победил на выборах депутатов Киевского городского совета, состоявшихся в мае 2014 года. Баллотировался в 38-м избирательном округе (Подол) как самовыдвиженец. В октябре 2015 его переизбрали в этом же округе. 10 ноября 2016 Гордон по собственной инициативе сложил полномочия депутата.

С февраля 2017 вел авторский проект на телеканале “112 Украина”. На этом же канале работала ведущей собственной программы его жена. В 2019 году Бацман и Гордон прекратили работу на “112 Украина”, заявив о “чрезмерном появлении” в эфире Виктора Медведчука. С июня 2019 Гордон — ведущий телеканала “НАШ”, принадлежащего нардепу Евгению Мураеву.

18 мая журналист Дмитрий Гордон провел интервью с полковником ФСБ, с одним из главарей боевиков “ДНР” в 2014 году, так называемым министром обороны “ДНР” Игорем Гиркиным. Неделей ранее Гордон записал интервью с “экс-генпрокурором” Крыма, депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонская.

Вечером 18 мая под офисом издание “Гордон” прошли несколько акций протеста из-за скандальных интервью Дмитрия Гордона. В Министерстве ветеранов просили правоохранительные структуры дать оценку интервью Дмитрия Гордона с Гиркиным и Поклонской, а партия “Европейская Солидарность” потребовала от СБУ немедленно начать уголовное производство по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны.

Гордон заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным были сняты им при содействии украинских правоохранителей. Но в СБУ сообщили, что Гордон сам инициировал интервью. Офис генпрокурора вслед за СБУ открестился от интервью Гордона с Гиркиним.

20 мая состоялась итоговая пресс-конференция Президента Владимира Зеленского. Аккредитацию на мероприятие получила ограниченное количество журналистов. Среди них был Дмитрий Гордон. Когда во время мероприятия пришла очередь журналиста задавать вопросы Президенту, Зеленский улыбнулся и сказал: “[Гордон] наш спецагент, как мне сказали”. На этом же мероприятии Гордона заметили вдвоем с головой Офиса Президента Андреем Ермаком.

В июле стало известно, что в “Слуге народа” хотят выдвинуть на выборы мэра Киева главного санитарного врача Виктора Ляшко или Дмитрия Гордона.