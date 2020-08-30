Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и договорился о встрече в Москве.

Об этом сообщает БелТА.

В частности, Путин и Лукашенко обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию внутри Беларуси. Также президент РФ поздравил действующего президента Беларуси с днем рождения.

Сообщается, что президенты договорились о личной встрече – Александр Лукашенко планирует посетить Москву в ближайшее время.

“Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве”, – говорится в сообщении.