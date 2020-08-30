Об этом сообщает БелТА.
В частности, Путин и Лукашенко обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию внутри Беларуси. Также президент РФ поздравил действующего президента Беларуси с днем рождения.
Сообщается, что президенты договорились о личной встрече – Александр Лукашенко планирует посетить Москву в ближайшее время.
“Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве”, – говорится в сообщении.
- Ранее Александр Лукашенко заявил, что достиг договоренности с лидером России Владимиром Путиным о совместном использовании войск при возникновении угрозы с Запада.