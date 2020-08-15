Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь "по обеспечению безопасности Беларуси".

Об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, информирует государственное информационное агентство БЕЛТА.

Он сообщил, что в стране “потихонечку продолжают раскачивать обстановку, наше общество, добрались до трудовых коллективов”.

“Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности, – ред.). Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило – абсолютно посвящен в то, что происходит”, – сообщил Лукашенко.

“И мы с ним (Владимиром Путиным, – ред) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь”, – подчеркнул он.

Как проинформировали в пресс-службе Кремля, Александр Лукашенко во время сегодняшнего разговора “информировал о ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов”.

“С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства”, — говорится в сообщении.

Как пишет издание “Медуза”, агентство БЕЛТА поправило новость: сейчас там указано, что помощь Россия предоставит “в случае внешних военных угроз” (а сначала этой фразы не было). Лукашенко фразу о “военных угрозах” не употреблял, но упомянул на совещании о “военных учениях натовских войск” на территории соседних государств – Польши и Литвы.

(На видео – с 7:14)

Как известно, с момента проведения президентских выборов в Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. Митингующие не согласны с официальными результатами выборов и подозревают фальсификации.