Об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, информирует государственное информационное агентство БЕЛТА.
Он сообщил, что в стране “потихонечку продолжают раскачивать обстановку, наше общество, добрались до трудовых коллективов”.
“Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности, – ред.). Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило – абсолютно посвящен в то, что происходит”, – сообщил Лукашенко.
“И мы с ним (Владимиром Путиным, – ред) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь”, – подчеркнул он.
Как проинформировали в пресс-службе Кремля, Александр Лукашенко во время сегодняшнего разговора “информировал о ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов”.
“С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства”, — говорится в сообщении.
Как пишет издание “Медуза”, агентство БЕЛТА поправило новость: сейчас там указано, что помощь Россия предоставит “в случае внешних военных угроз” (а сначала этой фразы не было). Лукашенко фразу о “военных угрозах” не употреблял, но упомянул на совещании о “военных учениях натовских войск” на территории соседних государств – Польши и Литвы.
(На видео – с 7:14)
Как известно, с момента проведения президентских выборов в Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. Митингующие не согласны с официальными результатами выборов и подозревают фальсификации.
- После проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 11 августа министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть одного участника акции протеста в Минске. В результате протестов с 9 по 13 августа следственными органами было открыто свыше 90 уголовных дел.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС подчеркнули, что не принимают результаты президентских выборов в этой стране.
- Сегодня Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране.