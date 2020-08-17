Об этом шла речь во время его общения с рабочими на Минском заводе колесных тягачей. Видео опубликовал белорусский телеканал CTV BY.
Также президент призвал рабочих не останавливать производство и выражать свое несогласие иначе.
“Вы, работяги, выставляйте свои требования, требуйте, кричите, но только не останавливайте производство, иначе будет, как в середине 90-х”, — добавил он.
Напомним, также во время выступления на МЗКТ Лукашенко говорил, что новых выборов в стране, которых требуют рабочие, не будет. “Пока вы меня не убьете, других выборов не будет”, – заявлял он.
Вчера, 16 августа, на площади Независимости в Минске проходит митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Во время мероприятия Лукашенко вышел на сцену и обратился к демонстрантам с речью, в котором заявил, что иностранные государства, в том числе Украина, “приказывают” провести новые выборы в стране и отверг эту идею.
- Депутаты Европейского парламента заявили, что не признают результатов президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон грата.
- Великобритания также не признает результатов выборов президента, в соответствии с которыми на них победил Александр Лукашенко.