Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новые президентские выборы пройдут в стране после того, как будет принята обновленная конституция.

Об этом шла речь во время его общения с рабочими на Минском заводе колесных тягачей. Видео опубликовал белорусский телеканал CTV BY.

“Будет так, мужики, нам надо принять новую конституцию, что мы хотим. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что прежнюю конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции, если вы хотите, провести выборы — и парламента, и президента, и новых органов власти”, — сказал Лукашенко.

Также президент призвал рабочих не останавливать производство и выражать свое несогласие иначе.

“Вы, работяги, выставляйте свои требования, требуйте, кричите, но только не останавливайте производство, иначе будет, как в середине 90-х”, — добавил он.

Напомним, также во время выступления на МЗКТ Лукашенко говорил, что новых выборов в стране, которых требуют рабочие, не будет. “Пока вы меня не убьете, других выборов не будет”, – заявлял он.

Вчера, 16 августа, на площади Независимости в Минске проходит митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Во время мероприятия Лукашенко вышел на сцену и обратился к демонстрантам с речью, в котором заявил, что иностранные государства, в том числе Украина, “приказывают” провести новые выборы в стране и отверг эту идею.