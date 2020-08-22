Об этом он заявил сегодня на митинге в Гродно, сообщает агентство “Интерфакс-Запад”.
“Я прошу губернатора, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать – не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Но если предприятие не работает – с понедельника замок на ворота. Остановим”, – подчеркнул Лукашенко
По его мнению, тогда “люди остынут”.
“Люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника!” – заявил Лукашенко.
Он также сообщил, что получает информацию о частных предприятиях, “которые подталкивают людей к забастовкам, чтобы занять места государственных предприятий”, информирует издание TUT.BY.
Кроме того, Лукашенко поручил МВД и КГБ в течение выходных обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области, а также выявить всех “подстрекателей и провокаторов”.
Он сообщил, что у властей Беларуси “есть все списки их”.
Стоит отметить, что в Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий данный пост с 1994 года.
Президентские выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.
Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек. Известно о троих погибших.
С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.
- 14 августа оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Представители белорусской оппозиции заявили, что выступают за “хорошие отношения” как со странами Евросоюза, так и с Россией.
- 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 19 августа Евросовет обнародовал заявление, согласно которому Европейский союз в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.
- 21 августа от имени оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Верховный суд страны была подана жалоба о признании президентских выборов недействительными.