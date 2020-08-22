Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил с понедельника, 24 августа, закрыть "на замок" предприятия, на которых проходят забастовки из-за результатов президентских выборов.

Об этом он заявил сегодня на митинге в Гродно, сообщает агентство “Интерфакс-Запад”.

“Я прошу губернатора, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать – не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Но если предприятие не работает – с понедельника замок на ворота. Остановим”, – подчеркнул Лукашенко

По его мнению, тогда “люди остынут”.

“Люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника!” – заявил Лукашенко.

Он также сообщил, что получает информацию о частных предприятиях, “которые подталкивают людей к забастовкам, чтобы занять места государственных предприятий”, информирует издание TUT.BY.

Кроме того, Лукашенко поручил МВД и КГБ в течение выходных обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области, а также выявить всех “подстрекателей и провокаторов”.

Он сообщил, что у властей Беларуси “есть все списки их”.

Стоит отметить, что в Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий данный пост с 1994 года.

Президентские выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек. Известно о троих погибших.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.