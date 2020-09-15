Об этом заявила прессекретар главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, передает БЕЛТА.
“Президент Беларуси поручил нашему правительству оперативно связаться с Правительством Украины и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов. При этом Беларусь готова организовать транспорт, например автобусы для доставки этих паломников к пункту назначения – украинских святыням – и обратно. А потом и в аэропорт для отправки на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя”, – сказала Эйсмонт.
“При этом, безусловно, процесс будет организован максимально безопасно, в том числе и для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 это никак не повлияло”, – добавила она.
- Ранее сообщалось, что в Умани с 15 по 21 сентября будет усилен карантин из-за паломничества хасидов на празднование Рош-Ха-Шана.
- На границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников. Они планировали попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана – еврейского нового года.