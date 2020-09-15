Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении "зеленого коридора" для хасидов из Израиля, которые не могут с Беларуси попасть на украинскую территорию.

Об этом заявила прессекретар главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, передает БЕЛТА.

“Президент Беларуси поручил нашему правительству оперативно связаться с Правительством Украины и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов. При этом Беларусь готова организовать транспорт, например автобусы для доставки этих паломников к пункту назначения – украинских святыням – и обратно. А потом и в аэропорт для отправки на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя”, – сказала Эйсмонт.

“При этом, безусловно, процесс будет организован максимально безопасно, в том числе и для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 это никак не повлияло”, – добавила она.