Об этом сообщает государственное агентство БелТА.

По словам Лукашенко, работу национальных дружин необходимо усилить.

“Они начали работать, но еще в полную силу не развернулись”, — сказал он.

Приводя в пример Кыргызстан, Лукашенко заявил, что мощные народные дружины нужны для защиты страны в случаях, если этим не могут заняться силовики.

Он отметил, что в мобильные отряды стоит привлечь бывших военнослужащих и вооружить их.

“Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин…, еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих?”, — считает Лукашенко.