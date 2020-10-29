Об этом сообщает государственное агентство БелТА.
По словам Лукашенко, работу национальных дружин необходимо усилить.
“Они начали работать, но еще в полную силу не развернулись”, — сказал он.
Приводя в пример Кыргызстан, Лукашенко заявил, что мощные народные дружины нужны для защиты страны в случаях, если этим не могут заняться силовики.
Он отметил, что в мобильные отряды стоит привлечь бывших военнослужащих и вооружить их.
“Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин…, еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих?”, — считает Лукашенко.
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