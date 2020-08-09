Об этом он заявил изданию TUT.by после того, как проголосовал на выборах президента Беларуси.

“Молодежь, как я говорил, разная. И знаете, если уже о молодежи… Вот я вчера приехал в поле, и там работают комбайнеры. Комбайнеры – это профессора сельского хозяйства, а рядом с ними или дочурка, 17−18−19 лет, или жена, молодой экипаж и прочее, и прочее. Или просто молодые ребята работают. Ну такие, как пивко, как я сказал, потягивают здесь в Минске”, – сказал белорусский президент.

По словам Лукашенко, ему “больно за таких ребят”.

“Эти молодые ребята, им 25−30 лет, посмотреть на их руки, заскорузлые такие, под ногтями вся чернота. Я вспомнил, как когда-то работал в сельском хозяйстве. Они сегодня нам хлеб убирают! А мы тут разглагольствуем о какой-то демократии, о том, что Мороз какую-то задержали, еще чего-то. Туда – в поле! На перевоспитание, – сказал Лукашенко.