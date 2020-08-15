Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В издании сослались на троих чиновников в Кремле, которые предпочли сохранить анонимность. В то же время другие инсайдеры считают, что методы Лукашенко по подавлению протестов в стране все же помогут ему сохранить власть в своих руках.
Глава Совета по внешней и оборонной политике, исследовательской группы, консультирующей Кремль, Федор Лукьянов, сказал:
“Никто больше не уверен в будущем Лукашенко. Он может в краткосрочной перспективе преуспеть в подавлении протестов, но может быть наоборот”.
В издании отметили, что жесткий разгон протестующих в Беларуси отдалил Лукашенко от Запада и сделал более зависимым от России.
Несмотря на заявление Лукашенко о том, что он никуда не собирается уезжать, люди из его окружения рассказали кремлевским инсайдерам издания о том, что он все же рассматривает вариант бегства в Россию в случае свержения его режима. Об этом сказали двое инсайдеров.
Выдачу вагнеровцев России в издании назвали первой уступкой Кремлю со стороны Беларуси, а также символом зависимости Беларуси от российской власти.
Лукьянов также сказал, что для России выгодно помочь остаться Лукашенко, так как новый лидер республики, кем бы он ни был, вероятнее всего, будет искать поддержки у Запада.
Вопреки заявлению Лукашенко о том, что Россия готова к военному вмешательству, если ее об этом попросят, у бывшего советника Кремля Глеба Павловского иное мнение. Он считает, что Путин не хочет оказывать военную помощь Лукашенко, потому что это “может разжечь антироссийские настроения в Беларуси”.
- После проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 11 августа министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть одного участника акции протеста в Минске. В результате протестов с 9 по 13 августа следственными органами было открыто свыше 90 уголовных дел.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС подчеркнули, что не принимают результаты президентских выборов в этой стране.
- Сегодня Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране.