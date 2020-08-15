Президент Беларуси Александр Лукашенко может сбежать в Россию в случае свержения его режима.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В издании сослались на троих чиновников в Кремле, которые предпочли сохранить анонимность. В то же время другие инсайдеры считают, что методы Лукашенко по подавлению протестов в стране все же помогут ему сохранить власть в своих руках.

Глава Совета по внешней и оборонной политике, исследовательской группы, консультирующей Кремль, Федор Лукьянов, сказал:

“Никто больше не уверен в будущем Лукашенко. Он может в краткосрочной перспективе преуспеть в подавлении протестов, но может быть наоборот”.

В издании отметили, что жесткий разгон протестующих в Беларуси отдалил Лукашенко от Запада и сделал более зависимым от России.

Несмотря на заявление Лукашенко о том, что он никуда не собирается уезжать, люди из его окружения рассказали кремлевским инсайдерам издания о том, что он все же рассматривает вариант бегства в Россию в случае свержения его режима. Об этом сказали двое инсайдеров.

Выдачу вагнеровцев России в издании назвали первой уступкой Кремлю со стороны Беларуси, а также символом зависимости Беларуси от российской власти.

Лукьянов также сказал, что для России выгодно помочь остаться Лукашенко, так как новый лидер республики, кем бы он ни был, вероятнее всего, будет искать поддержки у Запада.

Вопреки заявлению Лукашенко о том, что Россия готова к военному вмешательству, если ее об этом попросят, у бывшего советника Кремля Глеба Павловского иное мнение. Он считает, что Путин не хочет оказывать военную помощь Лукашенко, потому что это “может разжечь антироссийские настроения в Беларуси”.