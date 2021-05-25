Лукашенко може втратити звання доктора КНУ: ректор звернувся до вченої ради

ЗеПорушення

47

Всего нарушений

18

Максимум без нарушений
21:03 «Вона любить таку його версію»: Бен Аффлек активізував зусилля, щоб бути поруч з Дженніфер Лопес
20:22 Темношкіре населення США страждає через «кліматичний расизм»
20:20 ЦВК оскаржила скасування протоколу про визнання Вірастюка обраним депутатом
20:05 Гурт Megadeth вигнав Еллефсона через скандал з педофілією та домаганнями: деталі
19:50 У Римі провалився асфальт: позашляховик Mercedes та автомобіль Smart опинилися під землею
19:49 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 25 травня
19:29 Ексдиректор «Севморзаводу» спростував заяви про його обмін на «трубопровід Медведчука»
19:16 В CDC не фіксуватимуть випадки зараження коронавірусом серед вакцинованих громадян
19:06 На Кім Кардаш’ян подали до суду через невиплату заробітної плати персоналу
18:59 Тімоті Шаламе зіграє головну роль у приквелі фільму «Чарлі і шоколадна фабрика»
18:47 Польща запускає лотерею для просування вакцинації: розіграють гроші та авто
18:32 Милованов назвав Тимошенко «бабусею корупції», вона його — «грантовим мальчіком»
18:29 Роберт Паттінсон підписав довгостроковий контракт з Warner Bros.
18:07 Троє співробітників незалежного білоруського видання TUT.BY перестали виходити на зв’язок
17:49 Рідкісний пурпурно-рожевий діамант продано на аукціоні за рекордні $29 млн
17:47 Санкції проти «злодіїв у законі»: троє оскаржують рішення в суді 
17:42 Джессі Племонс приєднається до Елізабет Олсен на фільмуванні мінісеріалу «Любов і смерть»
17:37 Google дозволив встановлювати пароль на історію пошуку: як це зробити?
17:15 В мережі з’явився трейлер п’ятого сезону «Паперового будинку» з датою прем’єри
16:40 Moderna заявила, що її вакцина проти COVID-19 безпечна для підлітків
16:38 В американському Діснейленді планують продавати найдорожчий сендвіч у світі
16:12 Затримання Протасевича: українським журналістам радять не їхати до Білорусі
15:58 Будинок Курта Кобейна і Кортні Лав продали за майже мільйон доларів
15:52 РФ поставила бойовикам «Л/ДНР» великокаліберні снайперські гвинтівки, — розвідка
15:15 Ліндсі Лохан зіграє головну роль у майбутній романтичній комедії Netflix
15:01 Помер актор з серіалу «Офіс» Марк Йорк
14:58 Справа Шеремета: представниця потерпілих просила відвести весь склад суду
14:16 У столиці Малайзії зіткнулися потяги метро: понад 200 людей постраждали

Лукашенко може втратити звання доктора КНУ: ректор звернувся до вченої ради

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров просить вчену раду навчального закладу позбавити невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора.

Вторник, 25 мая 2021, 19:46

Про це ректор повідомив у Facebook.

Зокрема, Бугров наголосив, що Лукашенко не гідний звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям університету.

Також ректор КНУ згадав про напад на літак, який у світі назвали “актом піратства з боку білоруської влади” на чолі із Лукашенком. 

“Саме тому я звертаюся до Вченої ради КНУ із закликом терміново розглянути питання позбавлення Лукашенка почесного статусу на своєму засіданні”, – заявив Бугров.

Напередодні стало відомо, що Україна з середи, 26 травня, припиняє авіасполучення з Білоруссю на тлі інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й затриманням опозиційного журналіста, співзасновника популярного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Білорусь направила ноту протесту Україні через рішення припинити авіасполучення після інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську й затриманням Протасевича.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.

Теги: Володимир Бугров, КНУ им. Т. Шевченко, Александр Лукашенко

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook