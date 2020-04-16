Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 является "хорошим уроком" для тех, кто курит и употребляет наркотики.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время совещания по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что Лукашенко “в тему совещания” сказал, что нынешняя ситуация с распространением коронавируса является “хорошим уроком” для тех, кто имеет вредные привычки.

“Для наркоманов и курцов — это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок — подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии”, — заявил он.