Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав "мерзотниками" Євросоюз та США через те, що вони начебто не допомогли його країні боротися із коронавірусом COVID-19.

Таку заяву Лукашенко зробив, приймаючи з доповіддю прем’єр-міністра країни Романа Головченка, інформує білоруський інтернет-портал TUT.BY.

“Останні мерзотники ці європейці та американці. Вони ж нічим не допомогли нам абсолютно. Хоча і ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я, – ред.), і ООН постійно заявляють, що потрібно підтримати когось й інше. Ну не допомогли – і не треба, не просимо ми їх. Ні, так треба ж загвинтити гайки, треба погіршити тут ситуацію (мова, ймовірно, йде про санкції, – ред.). Головне при цьому, ми лікували і будемо лікувати наших людей. І, дай Бог, щоб ця проблема була у нас ліквідована, оскільки зараз вона ліквідується”, – наголосив Лукашенко.

Як зазначає TUT.BY, ця заява не відповідає дійсності, оскільки насправді допомога від ЄС та США в боротьбі з коронавірусом надходила.

Як розповіли журналістам у представництві Євросоюзу в Білорусі, в рамках проєкту “Солідарність заради здоров’я”, що фінансується ЄС, на придбання для країни засобів індивідуального захисту, лікувального та діагностичного обладнання за рік було витрачено 3,8 млн доларів.

Зокрема, у червні минулого року Білорусь отримала гуманітарний вантаж. Поставка включала 3,6 млн засобів захисту (зокрема 2,3 млн масок, 1 млн респіраторів, 50 тисяч захисних щитків, 50 тисяч захисних окулярів і 80 тисяч медичних халатів). Все це було закуплено ВООЗ на кошти Євросоюзу.

У квітні цього року ВООЗ доставила до Мінська кисневі маски з резервуаром, апарати для високопотокової назальної оксигенотерапії, експрес-тести для діагностики COVID-19 на загальну суму 850 тисяч доларів.

США ж надавали підтримку Національному аеропорту Мінськ у боротьбі з COVID-19. У межах проєкту, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), мінський аеропорт отримав: тепловізори; засоби індивідуального та колективного захисту від COVID-19; дезінфікуючі засоби.

Окремо Польща надала Білорусі найбільшу гуманітарну допомогу в своїй історії. У червні минулого року 40 фур привезли 300 тонн техніки та засобів захисту: апарати ШВЛ, ліки, кілька мільйонів захисних та медичних масок одноразового використання, антисептики, захисні халати, комбінезони біозахисту, щитки, ПЛР-тести.