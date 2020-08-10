Лукашенко назвал «овцами» участников протестов в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал протестующих против очередного избрания "овцами" и заявил, что их действиями руководили из-за рубежа.

Об этом сообщает белорусское агентство “БелТА”.

Белорусский президент сегодня на встрече с председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым заявил, что выборы “прошли как праздник, но те, кто захотел его испортить, засветились еще ярче”.

“Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели – они засветились еще ярче ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за рубежа. из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, простите меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять “, – заявил он.

Лукашенко рассказал, что за прошедшие сутки многим людям из-за соображений безопасности было отказано во въезде в Беларусь.

“Документы были фальшивые, а большинство не знало, зачем они едут, – пояснил он. – Но, тем не менее, ночью ходили-бродили, пытались ребят из милиции атаковать и в отдельные моменты атаковали, но ребята достойно выстояли и ответили”.

Напомним, в Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты, в результате которых были задержаны, по меньшей мере, 120 человек. СМИ также сообщают о 10 раненых.