Лукашенко назвал выборы в США «позорищем и издевательством над демократией»

Об этом сообщает издание БЕЛТА.
“Оплот демократии … Вы посмотрите, что творится с этими выборами (в США – ред.). Это же позорище, издевательство над этой демократией”, – подчеркнул Лукашенко.
Также непризнанный лидер Беларуси пожаловался, что наблюдатели работали непрофессионально. Однако на выборах в Беларуси иностранные наблюдатели работали тщательнее, по мнению политика.
“Это же не у нас, что он (наблюдатель, – ред.) Стоит над столом и смотрит, куда какой бюллетень кто положил. И все говорят, что плохо “, – добавил он.
По мнению Лукашенко, в США необходимо провести повторное голосование, поскольку “нарушили все, даже внутреннее законодательство”. Он отметил, что интересно посмотреть на реакцию на лидеров стран ЕС.
- В Белом доме уже начались разговоры о поражении действующего президента Дональда Трампа. Сценарий потенциальной поражения политика обсудили еще до выборов.
- #Буквы следят за ходом выборов в США. Подробнее об этом можете прочитать здесь.