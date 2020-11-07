Лукашенко назвал выборы в США «позорищем и издевательством над демократией»

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал выборы президента в США. Он отметил, что медленный и проблематичный подсчет голосов - это издевательство над демократией.

Об этом сообщает издание БЕЛТА.

“Оплот демократии … Вы посмотрите, что творится с этими выборами (в США – ред.). Это же позорище, издевательство над этой демократией”, – подчеркнул Лукашенко.

Также непризнанный лидер Беларуси пожаловался, что наблюдатели работали непрофессионально. Однако на выборах в Беларуси иностранные наблюдатели работали тщательнее, по мнению политика.

“Это же не у нас, что он (наблюдатель, – ред.) Стоит над столом и смотрит, куда какой бюллетень кто положил. И все говорят, что плохо “, – добавил он.

По мнению Лукашенко, в США необходимо провести повторное голосование, поскольку “нарушили все, даже внутреннее законодательство”. Он отметил, что интересно посмотреть на реакцию на лидеров стран ЕС.

В Белом доме уже начались разговоры о поражении действующего президента Дональда Трампа . Сценарий потенциальной поражения политика обсудили еще до выборов.