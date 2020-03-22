Беларусов, уехавших за границу после предупреждений о пандемии коронавируса, не будут эвакуировать в Беларусь.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает информагентство “Белта”.

“Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, – никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали. Я понимаю, бывают случаи, когда надо выехать, решить какие-то вопросы. Но это единичные. Их почти нет. С МИД пусть согласовывают, выезжают, тогда мы будем за них отвечать”, – отметил Лукашенко.

Он отметил, что есть граждане, которые, пользуясь картой поляка, в это непростое время покидают свою страну.

“Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу – пошел туда и сиди там. Надо по-человечески людей предупредить: никакого выезда за границу. Поехал – будешь там сидеть, пока не закончится эта пандемия”, – подчеркнул Лукашенко.

По сообщению МИД Беларуси, за последние несколько суток за рубеж выехало около 11 000 граждан страны.

Также Лукашенко обратил внимание на ситуацию в Индии, где беларусов, взявших билеты на обратный рейс на российские самолеты, “просто выпихивают из салона, не берут на борт”. Он потребовал “спокойно, юридически выверено разбираться по всем вопросам”, чтобы купившие билеты смогли вылететь в Москву, откуда их уже будет забирать Беларусь.

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