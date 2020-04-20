Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Так, Лукашенко на Пасху посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм.

Он поблагодарил прихожан за то, что они все же пришли в храм. “Белорусы просто молодцы – без паники, без гвалта. Кому надо поберечься – тот себя бережет, остается дома или просто выйдет один где-то, с родными подышит свежим воздухом. Кто покрепче, выработал иммунитет – тот посмелее и в храмы приходит”, – заявил Лукашенко, подчеркнув, что не приветствует такой политики, когда прихожанам закрывают дорогу к храму.

“Я не приветствую такой политики. Более того, вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год”, – сказал Александр Лукашенко.

В Беларуси из-за эпидемии коронавируса решили не менять резко образ жизни. “То есть стиль жизни не надо менять в этих условиях. Поэтому я не запрещал работать на земле, на заводах, фабриках, не закрывал границы”, – сказал президент.

По его словам, в Беларуси выбрали правильную тактику борьбы с коронавирусом. “Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть. Но даже вы, люди вроде не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно. Я исходил из того, что вы сами держите свою жизнь в своих руках и лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь”, – сказал Александр Лукашенко.