Об этом сообщает белорусский государственный телеканал “Беларусь-1”.

“Как стало известно, президент сегодня принял решение об отставке действующего состава правительства. Соответствующий указ подписан главой государства”, — говорится в сообщении.

На момент публикации новости соответствующий указ не был обнародован на сайте президента.

В то же время пресс-служба белорусского лидера проинформировала, что в первой половине дня 3 июня Лукашенко провел совещание с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым. Встреча была посвящена обсуждению предложений касательного нового состава правительства.

В ходе встречи Лукашенко сообщил, что масштабных изменения в составе Правительства не будет в связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией COVID-19.

“Поэтому резкий слом, замена всех членов Правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента. Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в Правительстве. Зачем их менять? Они могут работать”, — считает президент.

Стоит отметить, что решение было принято белорусским лидером накануне выборов президента, запланированных на 9 августа. По словам Лукашенко, “всегда накануне выборов действующий Президент определял Правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов”.